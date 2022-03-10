Интерес к инвестициям в строительство в Москве остается на высоком уровне – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве сохраняется высокий уровень интереса к инвестициям в строительство недвижимости. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
С начала 2022 года в городе выдали 82 разрешения на строительство. Речь идет о 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
"Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры", – отметил Бочкарев.
По мнению заммэра, столичный рынок строительных материалов обладает высокой степенью автономности. Это позволяет сохранять в Москве высокие темпы строительства.
Помимо прочего, в столичном регионе находятся заводы и лаборатории, производящие строительные материалы.
"Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом умного сноса: после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов", – сказал Бочкарев.
Один из крупнейших инвестиционно-строительных и промышленных холдингов РФ "Крост" сообщил, что производит практически весь спектр материалов для строительства различных объектов.
"В составе промышленного комплекса концерна – 21 завод и научно-исследовательские лаборатории, которые обеспечивают существующий спрос застройщиков Московского региона. Благодаря автоматизации производственных линий и налаженному циклу производства мы можем наращивать объемы без потери качества в случае необходимости для рынка", – заявил гендиректор концерна "Крост" Алексей Добашин.
Девелоперы проявляют интерес к развитию бывших промзон. В частности, в компании "РГ-Девелопмент" подтвердили, что на застройку промзоны Октябрьское поле будет выделено свыше 14 миллиардов рублей.
"В стадии строительства находятся школа, два детских сада, поликлиника, восемь жилых корпусов. Также мы планируем строительство жилых комплексов в районах Соколиная Гора и Савеловском, участвуем в возведении городского кластера на территории Рижского грузового двора", – рассказал владелец компании Сергей Шумей.
В свою очередь, президент Messier Group Мгер Аветисян сообщил, что столичная недвижимость остается наиболее привлекательной для инвестиций. Компания приобрела ТПУ "Печатники", "Текстильщики" и "Боровское", общая площадь которых составляет 100 тысяч квадратных метров.
"Проекты ТПУ, сочетающие в себе торговые площади с шаговой доступностью к транспортной инфраструктуре, являются одним из наиболее выгодных бизнес-проектов. Объем инвестиций составит порядка 12 миллиардов рублей", – подчеркнул Аветисян.
Ранее самый резкий скачок цен с 2014 года зафиксировали на рынке массовых новостроек в Москве.
За месяц стоимость квадратного метра в столичных новостройках комфорт- и экономкласса поднялась на 20 тысяч рублей. Кроме того, все квартиры обновили исторические максимумы по средней стоимости.
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что государство готово субсидировать кредиты застройщиков
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