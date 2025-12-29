Психолог Кольцова: отказ от гаджетов замотивирует на работу до Нового года

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Отказ от гаджетов и поощрительный подарок помогут мотивировать себя на последние рабочие дни перед Новым годом. Об этом Москве 24 рассказала психолог Екатерина Кольцова.

На предстоящей неделе у большинства россиян всего два трудовых дня – 29 и 30 декабря. По словам Кольцовой, настроение в этот период у многих абсолютно нерабочее.





Екатерина Кольцова психолог Примерно с 21 декабря многие находились в фазе высокого напряжения из-за подготовки к праздникам, корпоративам, общей суеты, подведения итогов и так далее. За пару дней до Нового года это ощущение начало уходить, поскольку так устроена психика: чтобы не было хронического стресса, периоды эмоционального подъема должны сменяться спадом.

Если у сотрудника все дела выполнены и есть возможность не работать, психолог посоветовала отдохнуть и пообщаться с коллегами. Тем же, кому до праздников важно доделать задачи, необходимо убрать на время все отвлекающие факторы. По словам эксперта, взрослая психика в этом плане работает так же, как и детская: если посадить ребенка делать уроки, но при этом включить в комнате мультфильм, все внимание уйдет на его просмотр.

Поэтому на время, которое понадобится для определенной работы, нужно в том числе убрать подальше гаджеты, отключить оповещения в мессенджерах и закрыть ненужные вкладки в браузере.

"Особенно сложно бывает удержаться от общения с коллегами. Всем, кто подходит с разговорами и предложениями вроде сходить попить чай, надо четко обозначить: "У меня важная задача, поговорим примерно через 30 минут". Человеку сложнее всего даже не выполнить работу, а включиться в нее", – предупредила психолог.

Кроме этого, мотивации перед Новым годом поспособствует поощрительный подарок себе за проделанную работу, заключила эксперт.

