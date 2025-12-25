Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 15:57

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: техника WOOP поможет правильно загадать желание на Новый год

Психолог объяснил, почему полезно сжигать записки с желаниями в новогоднюю ночь

Фото: 123RF.com/christianeugenio

Традиция сжигания записки с желанием на Новый год поможет добиться поставленной цели. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, переход с 31 декабря на 1 января работает как мощная временная отметка. Она помогает мозгу легче отделить старую версию себя от новой, готовой начать действовать для достижения появившейся цели. Таким образом, в этот период охотнее запускаются любые изменения.

В самом сжигании послания нет никакой магии, но это отлично работает как психотехника. Потому что любое ритуальное действие успокаивает, помогает собраться, дает ощущение контроля. И в данном случае оно становится кнопкой запуска, которая помогает психике переключиться на работу над поставленной задачей.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Однако, чтобы желание сбылось, важно еще и правильно его загадать. Лучше всего работает техника под названием WOOP: wish – желание, outcome – результат, obstacle – препятствия, plan – план, отметил эксперт.

"То есть для начала следует сформулировать само желание, и делать это нужно на позитиве, убирая все отрицательные частицы. Также важна конкретика: не "хочу похудеть", а "хочу скинуть вес на 10 килограммов", – отметил Самбурский.

Кроме того, вместе с желанием важно сразу написать первый микрошаг, который человек сделает для приближения к мечте в ближайшие сутки-двое, подчеркнул психолог.

Также важно представить, каким будет результат.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Дальше надо подумать о препятствиях, которые могут встать на пути к желаемому, и составить простой план, способный подстраховать в случае, если захочется отступить от своей цели.

"Например, если руководитель будет давить и заставлять делать дополнительную работу, переключу свое внимание на просмотр вакансий на рынке труда", – пояснил Самбурский.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что вера в Деда Мороза способствует формированию у детей уверенности в себе. В таком случае родителям необходимо отказаться от историй, когда волшебник делает подарки только тем, кто хорошо себя вел на протяжении года. Важно, чтобы ребенок понимал: он может быть разным и его любят таким, какой он есть.

Читайте также


Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика