09 февраля, 19:30

Чеснаков: реакция Путина показывает, что стратегия Собянина имеет поддержку

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Собянина свидетельствует о твердой поддержке курса столичных властей. Об этом заявил политолог, руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Внимание Путина к развитию столицы вполне понятно – Москва не только политический и экономический центр страны, а один из глобальных центров, мегаполис, в котором формируются тренды для развития других мировых столиц", – передает "Московский комсомолец" слова Чеснакова.

Эксперт отметил, что в сфере жилищного строительства, создании передовых объектов социальной инфраструктуры, образовании Москва намного опережает столицы других стран Большой двадцатки. При этом особое значение Москва играет и для России как лидер в создании новых технологий и социальных практик.

"С точки зрения создания комфортной и безопасной городской среды столице также нет равных", – добавил политолог.

По его словам, при Собянине Москва приобрела новый статус и новую динамику. Успехи российской столицы в экономике и городском развитии были признаны руководством страны.

По итогам встречи президент РФ поддержал курс на последовательное развитие Москвы как флагмана национальной экономики и одной из ведущих мировых городских агломераций.

Собянин 9 февраля доложил российскому лидеру об устойчивом росте экономики города. По словам мэра, валовый региональный продукт в Москве вырос на 28% с 2019 года. В 2026 году показатель может вырасти более чем на 2%.

Кроме того, мэр рассказал об основных итогах развития Москвы в 2025 году и ближайших планах по реализации нацпроектов. Положительные тенденции удалось сохранить в большинстве ключевых отраслей. Путин, в свою очередь, назвал динамику роста экономики Москвы отличной.

Собянин: экономика Москвы сохранила положительную динамику развития в 2025 году

