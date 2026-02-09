Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 19:27

Общество

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о массовом отравлении на курорте "Архыз"

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Появившаяся в ряде СМИ информация о массовом отравлении на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии ложная. Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Уточняется, что информация об отравлении 20 туристов, приехавших на отдых в регион, появилась в телеграм-каналах в воскресенье, 8 февраля. Пострадавшие якобы жаловались на рвоту, сильную слабость, головокружение и высокую температуру. Предварительно источником кишечной инфекции называли питьевую воду.

В ходе проверки медики не зафиксировали ни одного обращения туристов с подобными симптомами. Проведенные Центром гигиены и эпидемиологии исследования воды показали, что все семь отобранных проб соответствуют санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции у детей была зафиксирована в селе Онохино в Тюменской области. В связи с этим были сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста. Также было назначено проведение противоэпидемических мероприятий.

Читайте также


обществорегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика