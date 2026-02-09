В Роспотребнадзоре опровергли информацию о массовом отравлении на курорте "Архыз"

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Появившаяся в ряде СМИ информация о массовом отравлении на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии ложная. Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Уточняется, что информация об отравлении 20 туристов, приехавших на отдых в регион, появилась в телеграм-каналах в воскресенье, 8 февраля. Пострадавшие якобы жаловались на рвоту, сильную слабость, головокружение и высокую температуру. Предварительно источником кишечной инфекции называли питьевую воду.

В ходе проверки медики не зафиксировали ни одного обращения туристов с подобными симптомами. Проведенные Центром гигиены и эпидемиологии исследования воды показали, что все семь отобранных проб соответствуют санитарным нормам.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции у детей была зафиксирована в селе Онохино в Тюменской области. В связи с этим были сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста. Также было назначено проведение противоэпидемических мероприятий.