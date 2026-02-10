Иностранец с 5 поддельными паспортами задержан на юго-востоке Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Иностранец с 5 поддельными паспортами задержан в столичном районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО, информация опубликована на сайте главка МВД России по Москве.

По предварительным данным, подозрительный гражданин находился в отделении банка на Совхозной улице. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили у мужчины документы с признаками подделки. Его доставили в отделение полиции для разбирательства.

Установлено, что 25-летний мужчина из ближнего зарубежья приехал в Москву в декабре 2025 года для заработка. При себе у него было 5 фальшивых паспортов другой страны. Иностранец рассказал, что фиктивные документы купил у незнакомца в одном из мессенджеров с целью открытия банковских счетов и заработка денег в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в отношении фигуранта составили административный протокол о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания. Суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому мигранту в России будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 4 года со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за использование подложной справки о медобследовании.

Новые меры предлагаются с учетом специфики и значения документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты граждан от опасных инфекций.