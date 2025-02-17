Москвич попытался переоформить чужую квартиру по поддельному паспорту

Фото: rosguard.gov.ru

Мужчина на северо-западе Москвы пытался переоформить чужую квартиру по поддельным документам, сообщает пресс-служба Росгвардии.

По предварительной версии, к подозреваемому и его знакомому якобы обратился неизвестный человек, который предложил 20 тысяч рублей сразу и 150 тысяч рублей потом за переоформление чужой недвижимости. Для этого неизвестный гражданин передал ему паспорт и другие необходимые документы.

Задержанный, по версии правоохранителей, должен был выдать себя за собственника и переоформить жилище на знакомого. Тем не менее сотрудник МФЦ, расположенного на Сходненской улице, обнаружил подделку.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии задержали мужчину. Последний доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиян предупредили, что мошенники могут использовать незаконные схемы с подставным риелтором, нейросетью и поддельными документами при переоформлении квартир. Сначала пожилые люди приходят в агентство недвижимости с просьбой продать квартиру и подобрать новое жилье. Когда у граждан на руках оказываются деньги за проданную квартиру, к ним приходит аферист. Он убеждает отдать деньги за некий хороший объект, но на самом деле исчезает с похищенной суммой.

