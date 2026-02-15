Форма поиска по сайту

15 февраля, 10:06 (обновлено 15.02.2026 10:19)

Транспорт

Трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в Продольном проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 11, 17 и 25 задерживались в Продольном проезде, в районе остановки "ВДНХ, северная", из-за автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В связи с этим маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее трамваи, следовавшие по маршрутам № 2, 12, 36, 37, 38 и 50, задерживались на участке от станции метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево, а также на проспекте Буденного. Спустя время движение возобновили.

До этого трамваи № Т1, 14, 26 и 39 следовали с задержкой на Ломоносовском проспекте. Причиной стало ДТП с участием пешехода.

