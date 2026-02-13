Трамваи задерживаются на участке от метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи задерживаются на участке от станции метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево, а также на проспекте Буденного. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, неполадки в движении наблюдаются у рейсов, следующих по маршрутам № 2, 12, 36, 37, 38 и 50. Пути следования общественных транспортных средств подверглись корректировке, в связи с чем департамент призвал пассажиров следить за объявлениями водителей.

Ранее стало известно, что трамваи "Витязь-Москва" станут автономными. Специалисты дооснастят системой накопления энергии 20 трехсекционных единиц транспорта.

Техника выйдет на Московские трамвайные диаметры Т1 и Т2, где сможет работать без контактной сети. Благодаря трамваям снизится нагрузка на инфраструктуру.

