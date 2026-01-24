24 января, 14:39 (обновлено 24.01.2026 14:56)Транспорт
Трамваи задерживавались у метро "Первомайская" из-за ДТП на путях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Трамваи задерживались на Первомайской улице в районе остановки у метро "Первомайская" из-за ДТП на путях, сообщает пресс-служба Дептранса.
Уточняется, что из-за аварии были временно изменены маршруты трамваев № 11 и 12. Поэтому граждан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Позже движение трамваев по Первомайской улице оказалось восстановлено.
Ранее трамваи № 12 и 43 некоторое время задерживались в районе остановки "ЦНИИТМАШ" на Шарикоподшипниковской улице в Москве из-за аварии на путях.
Тогда, в связи с инцидентом, были временно изменены маршруты. Пассажиров призывали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.