Трамваи задерживавались у метро "Первомайская" из-за ДТП на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи задерживались на Первомайской улице в районе остановки у метро "Первомайская" из-за ДТП на путях, сообщает пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что из-за аварии были временно изменены маршруты трамваев № 11 и 12. Поэтому граждан призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Позже движение трамваев по Первомайской улице оказалось восстановлено.

Ранее трамваи № 12 и 43 некоторое время задерживались в районе остановки "ЦНИИТМАШ" на Шарикоподшипниковской улице в Москве из-за аварии на путях.

Тогда, в связи с инцидентом, были временно изменены маршруты. Пассажиров призывали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

