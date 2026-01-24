Подросток из Красноярска признан потерпевшим по делу о похищении

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Четырнадцатилетний подросток из Красноярска, который считался похищенным, признан потерпевшим по делам о похищении и мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, лжесотрудники правоохранительных органов сказали ребенку, что его аккаунт на "Госуслугах" взломан и ему может грозить опасность. Кроме того, они угрожали жительнице Сургута, подозреваемой в мошенничестве по делу о похищении.

"Ей позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что ее аккаунт взломали и ей может грозить опасность, ей нужно приехать в Красноярск", – говорится в сообщении.

В рамках допроса девушка также указала, что злоумышленники связывались с ней по телефону и через мессенджер. Ведомство уточнило, что подозреваемая ранее не была знакома с подростком.

Вместе с тем ей грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез вечером 22-го числа, покинув дом вместе с неизвестным человеком. Кроме того, из сейфа отца пропало 3 миллиона рублей.

Отец ребенка также сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым в арендованной квартире.

24 января по делу о похищении была задержана 18-летняя девушка из Сургута. По данным следствия, она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы и похитили деньги.

