Установлена личность таксиста, который увез пропавшего в Красноярске мальчика

Прокуратура установила личность таксиста, который увез пропавшего в Красноярске ребенка. Водителем оказалась девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Сама таксист также рассказала, что вместе с мальчиком ехала молодая женщина. Водитель довезла пассажиров до одного из жилых домов в Красноярске.

О пропаже ребенка стало известно 23 января. Следователи сообщили, что 14-летнего мальчика похитили неизвестные.

По предварительным данным, вечером 22-го числа подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Позже на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

