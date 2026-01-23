23 января, 09:56Происшествия
Установлена личность таксиста, который увез пропавшего в Красноярске мальчика
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура установила личность таксиста, который увез пропавшего в Красноярске ребенка. Водителем оказалась девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
Сама таксист также рассказала, что вместе с мальчиком ехала молодая женщина. Водитель довезла пассажиров до одного из жилых домов в Красноярске.
О пропаже ребенка стало известно 23 января. Следователи сообщили, что 14-летнего мальчика похитили неизвестные.
По предварительным данным, вечером 22-го числа подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Позже на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.