15 ноября, 06:59

Происшествия

Напавшего на несовершеннолетнюю девочку мужчину задержали в Магадане

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Магаданские полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на 13-летнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что на ее дочь 2012 года рождения, возвращавшуюся из школы, напал неизвестный мужчина. В момент нападения девочка громко закричала, и подозреваемый, испугавшись, скрылся.

Личность мужчины была установлена сотрудниками уголовного розыска Магадана. По предварительным данным, к противоправному деянию причастен житель областного центра 1998 года рождения.

Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В данный момент в отношении мужчины проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее женщина толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Обвиняемой может грозить до 20 лет лишения свободы. Однако не исключено, что итоговую квалификацию преступления могут изменить, так как имелись основания полагать, что девочка спасется.

