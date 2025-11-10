До 20 лет лишения свободы может грозить женщине, толкнувшей девочку в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Женщина, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро Москвы, может получить до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия, сообщает издание "Абзац".

Как уточнил эксперт, такое наказание предусматривается статьей о покушении на убийство.

"В целом это можно расценить как покушение на убийство лица в заведомо беспомощном состоянии. То есть человек, стоящий спиной к вам, лицом – к платформе, явно не предполагает, что его кто-то под поезд толкнет", – пояснил Багатурия.

При этом не исключено, что итоговую квалификацию преступления могут изменить, так как имелись основания полагать, что девочка спасется. Как добавил адвокат, она могла лечь между путями и позвать на помощь, также дежурный по станции мог остановить поезд.

Данный вопрос по квалификации преступления решит экспертиза.

О происшествии стало известно в понедельник, 10 ноября. По данным следователей, в воскресенье, 9 ноября, 64-летняя женщина толкнула ребенка из-за внезапно возникшей личной неприязни.

По словам задержанной, она поступила так из-за смеха девочки и ее взгляда, которые посчитала личным оскорблением. Ребенок в момент происшествия находился вместе с родителями, которые помогли ей подняться на платформу.

Инцидент произошел непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.