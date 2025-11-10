10 ноября, 16:03Происшествия
До 20 лет лишения свободы может грозить женщине, толкнувшей девочку в метро Москвы
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Женщина, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро Москвы, может получить до 20 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия, сообщает издание "Абзац".
Как уточнил эксперт, такое наказание предусматривается статьей о покушении на убийство.
"В целом это можно расценить как покушение на убийство лица в заведомо беспомощном состоянии. То есть человек, стоящий спиной к вам, лицом – к платформе, явно не предполагает, что его кто-то под поезд толкнет", – пояснил Багатурия.
При этом не исключено, что итоговую квалификацию преступления могут изменить, так как имелись основания полагать, что девочка спасется. Как добавил адвокат, она могла лечь между путями и позвать на помощь, также дежурный по станции мог остановить поезд.
Данный вопрос по квалификации преступления решит экспертиза.
О происшествии стало известно в понедельник, 10 ноября. По данным следователей, в воскресенье, 9 ноября, 64-летняя женщина толкнула ребенка из-за внезапно возникшей личной неприязни.
По словам задержанной, она поступила так из-за смеха девочки и ее взгляда, которые посчитала личным оскорблением. Ребенок в момент происшествия находился вместе с родителями, которые помогли ей подняться на платформу.
Инцидент произошел непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Пенсионерка толкнула подростка на пути метро в Москве