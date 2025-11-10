Женщина столкнула девочку на пути в столичном метро из-за смеха

Женщина на станции метро "Таганская" в Москве столкнула девочку на пути из-за ее смеха, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанной оказалась 64-летняя приезжая из Краснодара. По ее словам, девочка смеялась и смотрела на нее, что женщина посчитала личным оскорблением. Это вызвало в ней желание причинить ей боль – она толкнула подростка, после чего девочка спрыгнула на рельсы.

Ребенок в момент происшествия находился вместе с родителями, которые помогли ей подняться на платформу. При этом инцидент произошел непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе.

О происшествии стало известно в понедельник, 10 ноября. По данным следователей, в воскресенье, 9 ноября, женщина 1961 года рождения толкнула 13-летнюю девочку из-за внезапно возникшей личной неприязни. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Правоохранители задержали подозреваемую. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.