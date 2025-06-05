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05 июня, 15:45

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров в столичном метро

Видео: телеграм-канал "Ирина Волк"

Уголовное дело о побоях возбуждено после драки столкнувшихся на эскалаторе мужчин в столичном метро. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро. Конфликт между мужчинами возник после того, как один из них толкнул другого во время спуска по эскалатору. Во время драки 27-летний москвич несколько раз избил своего оппонента, а после скрылся. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали на станции метро "Новослободская". В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии 33-летний мужчина избил пассажира. По данным столичной прокуратуры, мужчина затеял драку, когда пассажир выходил из вагона и задел его плечом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

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