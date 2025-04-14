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14 апреля, 17:37

Происшествия

Пассажир избил толкнувшего его плечом мужчину в метро Москвы

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии 33-летний мужчина избил пассажира. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мужчина затеял драку, когда пассажир выходил из вагона и задел его плечом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий". Его взяла на контроль прокуратура Московского метрополитена.

Ранее полицейские задержали москвича, столкнувшего прохожего с лестницы у метро "Достоевская". Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений один из них сильно толкнул оппонента с лестницы. В результате тот упал, получив серьезные травмы. Кроме того, падая, он задел поднимавшуюся по лестнице женщину.

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происшествия

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