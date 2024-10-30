Полиция задержала москвича, столкнувшего прохожего с лестницы у метро "Достоевская"

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Полиция задержала мужчину, столкнувшего прохожего с лестницы у входа на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил столичный главк МВД на своем сайте.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице, около входа в метро. Между двумя мужчинами из-за незначительного повода произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений один из них сильно толкнул оппонента с лестницы. В результате тот упал, получив серьезные травмы. Кроме того, падая, он задел поднимающуюся по лестнице женщину.

Позже потерпевший самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали закрытый перелом локтевой кости и ушиб коленного сустава.

Сотрудники полиции столичного метрополитена оперативно установили личность злоумышленника. Его задержали около своего дома на Долгопрудной улице. В отношении 24-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о побоях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве мужчина ударил контролера автобуса в ответ на ее просьбу предъявить проездной билет. В прокуратуре рассказали, что после инцидента злоумышленник был установлен.

По данным ведомства, за применение насилия в отношении контролера предусмотрена уголовная ответственность по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, злоумышленнику может грозить наказание вплоть до лишения свободы.