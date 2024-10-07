Мужчина задержан после избиения пассажира на станции метро "Чистые пруды"

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Полицейские задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в избиении пассажира в вестибюле станции "Чистые пруды" Сокольнической линии метрополитена Москвы. Об этом пишет пресс-служба столичного управления МВД.

Подчеркивается, что подозреваемый два раза ударил своего оппонента в голову, из-за чего тот упал. Причиной конфликта стал малозначительный повод, уточнили в полиции. После произошедшего мужчина скрылся с места преступления.

Пострадавший обратился за помощью к полицейским, которые смогли установить неизвестного, которым оказался житель Саратовской области. Его удалось задержать на станции "Университет" той же линии метро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"), пострадавший отказался от госпитализации. Подозреваемому в побоях выдали подписку о невыезде.

Ранее полицейские смогли установить 30-летнего мужчину, который предположительно ударил ногой в спину другого пассажира в вестибюле метро "Планерная". Пострадавшим был 43-летний гражданин, ему понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

