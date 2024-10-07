Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины с колото-резаными ранениями обнаружено в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Вблизи улицы Адмирала Корнилова в ТиНАО обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений", – указано в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства и установление личности преступника.

Работу правоохранительных органов на месте координирует зампрокурора округов Игорь Савватеев.

Ранее полицейские обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в Боровском проезде в Москве. По предварительной информации, мужчина получил ранения в результате конфликта. Доследственной проверкой занялась Солнцевская межрайонная прокуратура.