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Тело мужчины с колото-резаными ранениями обнаружено в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Тело мужчины с колото-резаными ранениями обнаружено в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Вблизи улицы Адмирала Корнилова в ТиНАО обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений", – указано в сообщении.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства и установление личности преступника.
Работу правоохранительных органов на месте координирует зампрокурора округов Игорь Савватеев.
Ранее полицейские обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в Боровском проезде в Москве. По предварительной информации, мужчина получил ранения в результате конфликта. Доследственной проверкой занялась Солнцевская межрайонная прокуратура.