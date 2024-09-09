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09 сентября, 17:56

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"Известия": в Москве мужчина связал скотчем и избил девушку за предложение расстаться

Мужчина связал скотчем и избил девушку за предложение расстаться в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина связал скотчем и избил девушку за предложение о расставании в Москве, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 6 сентября. Между хозяйкой квартиры и ее молодым человеком возник конфликт, поводом для которого послужило предложение девушки расстаться. При этом она была не против, чтобы сожитель продолжал жить у нее некоторое время, отметил собеседник агентства.

Однако мужчина неадекватно отреагировал на ее инициативу. Он связал ей руки и ноги скотчем, а затем избил. Злоумышленник таскал девушку за волосы и пытался задушить ее.

"У потерпевшей обнаружили многочисленные травмы, в том числе сотрясение мозга", – рассказал источник газеты.

Ранее следователи заподозрили жительницу Наро-Фоминского района в убийстве сожителя. Конфликт между ними произошел 1 сентября. Во время ссоры подозреваемая нанесла мужчине удар ножом в область жизненно важных органов, в результате чего он скончался на месте.

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