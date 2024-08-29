В Москве мужчина угрожал прохожим саблей, желая познакомиться с девушкой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На северо-западе Москвы 56-летний житель района Митино угрожал прохожим саблей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на столичную прокуратуру.

Как пояснили в ведомстве, пьяный мужчина около одного из домов по Пятницкому шоссе подошел к группе граждан и достал из ножен саблю. Также он стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы.

Молодым людям удалось задержать мужчину, позже его передали силовикам. По словам самого задержанного, он таким образом пытался познакомиться с девушкой.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.

В июне полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали мужчину, который в ходе драки ранил человека катаной. Пострадавший скончался от полученных ран. Инцидент произошел в проезде Шокальского.

В турецком городе Эскишехир мужчина с ножом и топором также напал на людей в саду. Он был одет в стальной жилет и каску, а свое нападение транслировал в интернете в прямом эфире. Утверждается, что мужчина находился под "воздействием военных компьютерных игр".

