Турист ранил ножом пятерых человек в гостинице Краснодарского края

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Житель Рязанской области ранил ножом пятерых человек в гостинице станицы Голубицкой на Кубани. О происшествии пишет "Газета.ру" со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

"Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим", – уточняется в публикации.

Всех пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции по Темрюкскому району задержали 53-летнего нападавшего, в отношении него завели уголовное дело.

Ранее сотрудник букмекерской конторы ранил посетителя ножом в центре Москвы. Конфликт начался из-за сделанного посетителю замечания. В итоге ссора переросла в драку, в результате которой мужчина достал нож. Пострадавшему потребовалась медпомощь, а злоумышленник после произошедшего пытался покинуть столицу, купив авиабилет в другой город. Однако правоохранители задержали его.

