Мотивом нападения на супружескую пару в ТиНАО стала корысть

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Мотивом нападения на семейную пару в ТиНАО стала корысть. Столичный главк СК РФ сообщает об этом в официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, в настоящее время с подозреваемым продолжают проводить следственные мероприятия.

"Завтра (21 августа. – Прим. ред.) следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в публикации.

Накануне правоохранители нашли труп мужчины и раненую женщину в частном доме в ТиНАО. Пострадавшую привезли в больницу. В самом доме зафиксированы следы возгорания.

В ночь на 20 августа правоохранители задержали подозреваемого в нападении на семейную пару. Им оказался 38-летний уроженец Таджикистана, его доставили к следователям.

Расследуется уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц. Известно, что мужчина напал на пару с топором.

