Правоохранители нашли труп мужчины и раненую женщину в частном доме в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины с признаками насильственной смерти и женщину с ранениями обнаружили в частном доме, расположенном в деревне Ярцево в ТиНАО. Об этом главк СК РФ по Москве сообщает в телеграм-канале.

Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. По данным столичной прокуратуры, в доме зафиксированы следы возгорания.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки контролирует столичная прокуратура.

Ранее труп мужчины нашли в полиэтиленовой пленке в лесу в ТиНАО. Труп обнаружили в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, прокуратура Москвы проконтролирует ход и результаты проводимой по факту инцидента проверки.

