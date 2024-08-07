Тело мужчины в полиэтиленовом пакете найдено в лесу в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины найдено в полиэтиленовой пленке в лесу в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Труп обнаружили в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. При этом точную причину предстоит определить после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Работу сотрудников полиции на месте происшествия координирует зампрокурора ТиНАО Игорь Савватеев. Прокуратура, в свою очередь, проконтролирует ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

7 августа стало известно об обнаружении мертвым гендиректора IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова. Труп, по информации правоохранительных органов, нашли в его квартире в Москве. При этом другой источник сообщил в беседе со СМИ, что тело обнаружили 6 августа.

По предварительным данным, гендиректор IT-компании "Мастертел" задохнулся парами азота. В связи с этим правоохранители начали проверку. В открытых источниках информации сказано, что Езопов с 2000 года был главой холдинга и входил в совет директоров "Прайм Бизнес Групп".

