Пропавшая в море туристка найдена мертвой в Туапсинском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели обнаружили тело туристки, внешне схожей с девушкой, которая пропала во время катания на сапборде в море в Туапсинском районе. Об этом сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" районной администрации.

По данным местных властей, тело обнаружили утром 19 июля вблизи села Ольгинка, напротив пансионата "Шахтинский текстильщик". Спасатели достали из воды тело девушки, похожей на Дарью Грушевскую, которая пропала 11 июля в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег.

В администрации добавили, что примерно в 20:30 в море унесло три сапборда с тремя туристками. Две из них смогли вернуться.

Ранее в Хабаровске затонул катер "Амур", перевернувшись около моста через реку Амур. По данным МЧС, находившиеся на судне люди, пропали. В ведомстве отметили, что в катере были пятеро человек, двоим из них – мужчине и женщине – удалось самостоятельно выплыть на берег.