РИА Новости: тело гендиректора IT-компании Езопова найдено в его квартире в Москве

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Гендиректора IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова обнаружили мертвым в его квартире в Москве. Об этом РИА Новости сообщили источники в полиции.

По предварительным данным, мужчина задохнулся парами азота. В связи с этим правоохранители начали проверку. Другой источник агентства сообщил, что тело гендиректора обнаружили 6 августа.

В открытых источниках информации сказано, что Езопов с 2000 года был главой компанией "Мастертел" и входил в совет директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".

25 июня примерно в 11:00 по московскую времени атташе посольства США нашли мертвым в номере киевской гостиницы Hilton. По данным СМИ, дипломат приехал на Украину 15 июня. При этом личность атташе не стали раскрывать.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на трупе отсутствовали следы насилия. Из медицинского отчета, предоставленного американским посольством, известно, что у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.

