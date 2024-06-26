РИА Новости: атташе посольства США найден мертвым в киевской гостинице

Фото: hilton.com

Атташе посольства США обнаружили мертвым в номере киевской гостиницы Hilton, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Его тело якобы нашли 25 июня примерно в 11:00 по московскую времени. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что на трупе отсутствовали следы насилия. Личность атташе не раскрывается.

По данным СМИ, дипломат приехал на Украину 15 июня. Из медицинского отчета, предоставленного американским посольством, известно, что у него был высокий уровень холестерина в крови.

В июне 2023 года американского дипломата обворовали в Киеве. Уточняется, что инцидент произошел в парке Шевченко. У дипломатического работника, который был в состоянии алкогольного опьянения, украли iPhone, кошелек и банковские карты. Позже выяснилось, что с одной из карт были сняты 400 долларов. Атташе обратился в полицию после случившегося.

