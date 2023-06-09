В Киеве обворовали атташе посольства США на Украине – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Bryan Smith

В Киеве посреди улицы обворовали атташе посольства США на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

Уточняется, что инцидент произошел в парке Шевченко. У дипломатического работника украли iPhone, кошелек и банковские карты. Позже выяснилось, что с одной из карт были сняты 400 долларов.

Атташе обратился в полицию после случившегося. По информации источника издания, на момент ограбления дипломат был в пьяном состоянии.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который украл в центре Москвы электросамокат за 487 тысяч рублей и висевшую на нем сумку, в которой было 130 тысяч рублей.

До этого в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который сорвал цепочку с крестиком с 83-летней пенсионерки.