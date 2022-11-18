Виллу Олега Тинькова обокрали в Тоскане

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Виллу Олега Тинькова в городе Форте-дей-Марми в Тоскане обокрали неизвестные. Об этом сообщают Adnkronos и Il Messagero.

Трое грабителей якобы взломали охранную систему, после чего проникли внутрь дома в ночь на четверг, 17 ноября. Неизвестные вскрыли два сейфа, из которых забрали драгоценности, часы и другие вещи. Общий ущерб превышает несколько сотен тысяч евро.

О краже стало известно утром благодаря сторожу. В настоящее время Тиньков со своей семьей находится в Мексике.

При этом, по данным изданий, накануне происшествия в доме Тинькова аналогичная кража произошла и в другой вилле в Форте-дей-Марми. Отмечается, что дом, который принадлежит российским магнатам, сдают в аренду украинским финансистам. При этом во время инцидента они были дома.

В конце октября Тиньков сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства. Соответствующий документ о выходе из гражданства, который датируется 26 октября, он опубликовал в социальных сетях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данное решение. По его словам, фактически Тиньков не является "участником предпринимательской жизни" России, так как у него здесь практически не осталось бизнеса.



Воры проникли на виллу Олега Тинькова в Тоскане

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