Эксперт рассказал, отразится ли на клиентах банка смена бренда "Тинькофф"

Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков сообщил, что отказался от гражданства РФ. Кроме того, предприниматель намерен запретить финансовой организации использовать созвучный с его фамилией бренд. Разбираемся, придется ли "Тинькофф Банку" сменить название и как это скажется на клиентах.



"Будет непросто, но я попытаюсь"

В конце октября Олег Тиньков в своих соцсетях сообщил, что больше не является российским гражданином. К посту он прикрепил фотографию документа, подтверждающего его слова. Соответствующая справка датировалась 26 октября. Позже запись была удалена со страницы предпринимателя.

Комментируя произошедшее, Тиньков заявил, что публикация "загадочно исчезла" по вине троллей. Помимо вопросов гражданства, предприниматель также рассказал о планах запретить "Тинькофф Банку" пользоваться созвучным с его фамилией брендом. В финансовой организации в тот же день отреагировали на эти слова.

В "Тинькофф Банке" пояснили, что все права на бренд полностью принадлежат им. Предприниматель признал этот факт, однако все равно пообещал попытаться запретить организации использовать название.





Олег Тиньков основатель "Тинькофф Банка" Он (бренд. – Прим. ред.) по классу финансы принадлежал давно банку, я продал банк, организацию. Но все остальные классы принадлежат мне. И надо посмотреть, как мы можем это юридически сломать – потому что это все равно мой бренд, под другим классом, и это мое имя.

"Я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь", – подчеркнул предприниматель.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Тинькова и бизнесмена Николая Сторонского о выходе из российского гражданства. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это их право.

"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, то есть фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране", – подчеркнул он.



Притязания на бренд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Возможность Олега Тинькова влиять на изменение бренда банка во многом зависит от того, на каком основании название первоначально появилось у финансовой организации. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Нужно ознакомиться с первоисточником, узнать, какие там содержатся положения и условия для расторжения, после этого можно будет сделать вывод.

При этом эксперт полагает, что Тиньков не сможет отозвать бренд только на основании того, что тот является созвучным с его собственной фамилией. По словам юриста, вероятнее всего, банк сам в ближайшее время сменит название. "С учетом, что компания еще полгода назад объявляла о смене наименования", – отметила она.

Билялова указала, что ребрендинг такой крупной организации – достаточно трудоемкий процесс. "Если говорить только о юридической части, то нужно выбрать новое наименование, проверить его, провести общие собрания, затем все регистрационные действия", – комментирует специалист.



Репутационный риск?

Громкие истории и скандалы вокруг банка могут уменьшить количество клиентов финансовой организации. Об этом Москве 24 рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.





Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ Во-первых, если Олег Тиньков все-таки отзовет свой бренд или банк проведет ребрендинг, то компании будет сложнее позиционировать себя с точки зрения маркетинга. Придется объяснять, что у банка новое название, и сделать все возможное, чтобы перестать ассоциироваться с именем Тинькова.

По словам эксперта, подобные истории вокруг финансовой организации также делают ее менее привлекательной для вкладчиков. "Потому что они понимают, что ждать можно любых сюрпризов", – отметил он.

Ребрендинг – это достаточно дорогостоящий процесс и может отразиться на стоимости обслуживания карт, продолжает специалист.

"Если возрастут комиссии, увеличится цена на обслуживание карты и другие услуги, то клиенты проголосуют ногами и откажутся от услуг этого банка", – заключил Солодков.

Ранее Олег Тиньков раскритиковал специальную военную операцию на Украине. В "Тинькофф Банке" назвали его слова личным мнением и напомнили, что предприниматель уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.

