В "Тинькофф Банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда

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Права на бренд "Тинькофф" принадлежат одноименному банку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Все юридические права на бренд "Тинькофф" принадлежат "Тинькофф Банку", – подчеркнули в компании.

Ранее во вторник экс-владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил о начале процесса отзыва бренда "Тинькофф" из кредитной организации.

Накануне предприниматель заявил, что отказался от гражданства РФ. Комментируя эту новость, сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что акционерам "Тинькофф Банка" после такого следует переименовать структуру.



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