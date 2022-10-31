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Российские туроператоры нашли способ расплачиваться за рубежом картами Visa и Mastercard. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что компания Anex Tour внедрила для туристов из РФ онлайн-оплату услуг в Турции и ОАЭ через приложение Сбербанка и сайт туроператора.

"Гид бронирует экскурсию и заводит соответствующую заявку, а далее высылает туристу СМС на контактный номер телефона или e-mail – со ссылкой на онлайн-оплату и номером заявки, паролем и логином для входа в личный кабинет туриста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что производить оплату можно банковскими картами любых систем, в том числе картами "Мир", Mastercard и Visa, так как платеж обрабатывается на территории РФ.

После поступления средств в рублях туроператор самостоятельно рассчитывается с поставщиками услуг, добавили в ассоциации.

Ранее Национальная система платежных карт сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года российские банки выдали клиентам свыше 150 миллионов карт "Мир".

Как пояснил начальник аналитического управления "БКФ" Максим Осадчий, повышенный спрос связан с тем, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание на территории России. Кроме того, воспользоваться картами "Мир" можно в ряде стран – партнеров РФ.



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