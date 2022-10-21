Индонезия обсудит с Россией внедрение платежной системы "Мир"

В Джакарте начали обсуждать внедрение российской платежной системы "Мир". Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

По его словам, введение расчетов по картам "Мир" хорошо скажется на развитии местного туризма. При этом дипломат отметил, что на финальное решение могут повлиять западные санкции. Однако он выразил надежду, что карты россиян вскоре начнут принимать на Бали и в других частях Индонезии.

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