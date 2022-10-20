Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил, что король Карл III попросил его стать премьером

Фото: AP/Kirsty Wigglesworth

Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, что Карл III попросил его занять пост премьера после ухода в отставку Лиз Трасс. Об этом говорится в Twitter-аккаунте кота.

"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго", – говорится в сообщении.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Она останется во главе правительства до момента, пока не найдется преемник на ее должность. Выборы пройдут на следующей неделе.

Трасс занимала должность премьера 44 дня. Она вступила в должность британского премьера 6 сентября 2022 года, а также являлась лидером Консервативной партии Великобритании. Позже зарубежные СМИ сообщали, что политика Трасс может привести Британию "на обочину".

17 приверженцев Консервативной партии публично призывали Трасс сложить полномочия премьера. Кроме того, сообщалось, что около 100 британских парламентариев обратились к председателю Консервативной партии с просьбой о проведении вотума недоверия в отношении Трасс.

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