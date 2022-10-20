Подаренная Путиным Берлускони водка может нарушать санкции Евросоюза – ЕК

Фото: kremlin.ru

Водка, которую Владимир Путин подарил бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони на день рождения, может нарушать санкции Евросоюза, сообщает DPA со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Как говорится в публикации, страны ЕС несут ответственность за соблюдение ограничений против России. В Еврокомиссии напомнили, что с апреля 2022 года было принято решение запретить ввоз спиртных напитков из России в Евросоюз. Никаких исключений для подарков при этом не предусмотрено.

Ранее в ходе встречи с депутатами партии "Вперед, Италия", которые собрались в нижней палате парламента для выборов руководителя фракции, Берлускони рассказал о подарках, которые получил от Владимира Путина. Политиков связывала многолетняя дружба.

Он отметил, что "помирился с Путиным" и президент РФ прислал ему 20 бутылок водки на день рождения. В ответ на знак внимания Берлускони отправил ему бутылки "Ламбруско" и "милое" письмо.

После того как материал издания выпустили, партия "Вперед, Италия" опровергла информацию и заявила, что Берлускони рассказал старую историю.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!