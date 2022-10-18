Берлускони предупредил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне – СМИ

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Лидер партии "Вперед, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони предположил, что вступление Украины в НАТО может привести к мировой войне. Об этом сообщает LaPresse.

"Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой", – сообщил политик.

В ходе встречи с депутатами своей партии, которые собрались в нижней палате парламента для выборов руководителя фракции, Берлускони также рассказал о подарках, которые получил от Владимира Путина. Политиков связывала многолетняя дружба.

"Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения", – сообщил политик.

Он добавил, что в ответ на знак внимания со стороны российского президента он отправил ему бутылки "Ламбруско" и "милое" письмо.

После того как материал издания выпустили, партия "Вперед, Италия" опровергла информацию и заявила, что Берлускони рассказал старую историю.

Ранее в СМИ сообщили, что после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО между Вашингтоном и Киевом какое-то время назад образовалась "трещина". Так, в ответ на заявления Зеленского, американские СМИ опубликовали материал о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной.

в Совбезе РФ прокомментировали возможное вступление Украины в НАТО как приближение к третьей мировой войне. В ведомстве также считают, что подача соответствующего заявления Зеленским является пропагандистским ходом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции на Украине. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий соседней страны.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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