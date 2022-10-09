Между Украиной и США появилась трещина после слов Зеленского о вступлении в НАТО – СМИ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

После слов президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО стало ясно, что в отношениях Вашингтона и Киева есть трещина. Об этом сообщает издание Junge Welt.

По словам автора статьи Арнольда Шельцеля, Украина сразу же получила ответ в стиле "око за око". В частности, американские СМИ опубликовали заявления, что Киев заказал убийство российской журналистки Дарьи Дугиной.

"Какой сюрприз. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского, Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией", – написал Шельцель.

По мнению журналиста, самой большой угрозой для Зеленского остается спокойствие на фронте. Это предположение объяснило бы безответственные призывы украинского лидера отчаянием.

Шельцель подчеркнул, что призывы Зеленского к нанесению Западом удара по России является авантюрным и истеричным заявлением. Он добавил, что это стало стандартом политической жизни Киева.

"В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", – говорится в сообщении.

После подписания в Кремле договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО. По его словам, этим действием Украина делает определяющий шаг.

Позже американские обозреватели выразили мнение, что НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции. Они указали, что в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов НАТО.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!