08 октября, 22:37Политика
Зеленский призвал европейские страны добиваться полной независимости от России
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы добиваться полной независимости от России. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале.
"Все должны достичь полной независимости от России, чтобы она не могла превращать зависимости от нее в цепи – экономические зависимости, энергетические, политические – любые", – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, сообщил украинский лидер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского призывами к мировой войне. Песков призвал мировых лидеров обратить внимание на заявления президента Украины.
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