Чем запомнилось рекордно короткое премьерство Лиз Трасс в Великобритании

Лиз Трасс объявила о том, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Она занимала эту должность менее чем два месяца после официального назначения. Трасс признала, что не в состоянии справиться с возложенными на нее обязанностями. Рассказываем подробности и вспоминаем, чем запомнилась бывший премьер Великобритании.



Антирекорд на посту премьера

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

В четверг, 20 октября, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку.





Лиз Трасс премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата (премьер-министра. – Прим.ред.), на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III. – Прим. ред.), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии.

До объявления об отставке Трасс пробыла на своем посту 44 дня, что стало рекордно коротким сроком для премьер-министра в истории Великобритании. Известно, что она продолжит возглавлять правительство еще некоторое время до избрания преемника.

По словам председателя руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди, нового партийного лидера и по совместительству премьер-министра могут избрать до 28 октября. При этом назначение на пост, вероятно, произойдет к 31 октября.

Ранее британский таблоид Daily Star запустил виртуальное соревнование между Трасс и салатом-латук. Британские букмекеры принимали ставки на то, что произойдет раньше, – подаст ли в отставку премьер или испортится овощ. Салату отводили 35 дней. "Салат-латук празднует победу, так как пережил Лиз Трасс", – подводит итоги онлайн-гонки издание.



Правительство Британии, возглавляемое Лиз Трасс, критиковали из-за нового плана поддержки экономики страны. В частности, власти собирались провести масштабное снижение налогов. После того как план был объявлен, рухнул курс фунта. Автор проекта – глава Минфина Великобритании Квази Квартенг – подал в отставку. В итоге 14 октября на фоне сложившейся ситуации премьер анонсировала повышение налога на прибыль предприятий.



"Такого позора Британия еще не знала"

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Премьер Великобритании Лиз Трасс запомнится на посту катастрофической безграмотностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Такого позора (слово зачеркнуто. – Прим. ред.) премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс.

В конце прошлого года Трасс проехалась на танке НАТО недалеко от границы России во время своего визита в Эстонию. Для этого перформанса она надела бронежилет и каску. Своим выступлением Трасс вызвала неоднозначную реакцию в РФ. В частности, политологи предполагали, что она пытается позиционировать себя как новую Маргарет Тэтчер (первая в истории Великобритании женщина-премьера). Та также совершала поездку на танке во время визита в ФРГ в 1986 году.

На правление Трасс пришлась смерть королевы Великобритании Елизаветы II. В прессе широко обсуждалось, что самый возрастной монарх страны скончалась всего два дня спустя после того, как приняла недавно избранного премьера.

Кроме того, журналисты неоднократно отмечали оговорки и ошибки в заявлениях Трасс. По данным СМИ, одна из них была допущена в беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он задал Трасс вопрос о признании суверенитета РФ над Ростовом и Воронежем. В ответ та, предположительно, заявила: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами". Позднее сообщалось, что Трасс якобы думала, что разговор идет об украинских территориях.

Кроме того, с ней произошел неловкий инцидент во время выступления в Сиднее в аналитическом центре Института Лоуи, когда она сделала заявление об истории Украины.





Лиз Трасс премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Украина – гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше – от монголов до татар.

Также Трасс оговорилась насчет Владимира Путина, когда выступала перед коллегами по Консервативной партии. Она сообщила: "Я продолжу бороться за Владимира Путина!" После этого премьер поправила себя, пояснив, что намеревается бороться с российским лидером, а не наоборот.