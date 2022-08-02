Трасс сделала неловкую оговорку о Путине – СМИ

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс, высказываясь о Владимире Путине, допустила неловкую оговорку. Об этом сообщает Daily Express.

"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" – сказала она в ходе выступления перед коллегами по Консервативной партии.

Затем Трасс поспешила поправить себя, пояснив, что намерена бороться с российским президентом.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии. Глава Белого дома заявил, что руководство США чтит "эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке".