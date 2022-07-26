Лиз Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на Украине

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не считает правильным направлять ВМС королевства в Черное море для сопровождения судов с зерном. Об этом Трасс заявила в ходе теледебатов, организованных вещательной корпорацией BBC.

По ее словам, Великобритания сделала очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России.

"Украина не является страной НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы", – добавила Трасс.

Ранее Трасс заявила, что в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании она намерена противостоять России и помогать Украине победить. Она отметила, что, работая в правительстве, постоянно "принимала сложные решения".

20 июля стало известно, что Трасс и Сунак вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас.

