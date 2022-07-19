В Великобритании не смогли вынести вотум недоверия правительству Джонсона

Фото: UK Parliament via AP/Andy Bailey

Члены парламента Великобритании не поддержали вынесение вотума недоверия правительству подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют итоги голосования, трансляция которого велась на сайте законодательного органа страны.

Против проголосовали 349 парламентариев, 238 высказались за. Большинство мест в палате – 358 из 650 – в настоящее время принадлежит консерваторам, которых возглавляет Джонсон.

Оппозиционные силы парламента настаивали, что из-за скандалов вокруг британского премьера, партия тори дискредитировала себя и больше не может руководить Соединенным Королевством, а Джонсон должен покинуть свой пост до избрания нового лидера.

Ранее сообщалось, что экс-глава британского Минфина Риши Сунак набрал больше всех голосов (115) в третьем туре выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. В четвертый тур также прошли замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82 голоса), глава МИД Лиз Трасс (71 голос) и экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58 голосов).

О решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Джонсон объявил 7 июля. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

