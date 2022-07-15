Джонсон попросил претендовавших на его пост не поддерживать экс-главу британского Минфина

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Подавший в отставку с должности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки за пост не голосовать за бывшего министра финансов Соединенного Королевства Риши Сунака, сообщает Times.

Политик не намерен публично поддерживать какого-либо кандидата на место, однако по данным источника газеты, Джонсон симпатизирует министру иностранных дел Лиз Трасс.

Собеседник издания также отметил, что все сотрудники команды премьер-министра выражают негативное отношение к Риши Сунаку.

"Это личное. Это ярость. Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в третий тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Больше всех голосов – 101 – набрал бывший министр финансов Риши Сунак. Замминистра торговли Пенни Мордонт получила 83 голоса, глава МИД Лиз Трасс – 64 голоса, депутат Кеми Бэйднок – 49 голосов, и глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат – 32 голоса.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

