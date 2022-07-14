В третий тур выборов премьера Британии прошли пять кандидатов

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В третий тур выборов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов. Генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен выбыла из гонки, передает ТАСС.

Глава парламентского комитета Консервативной партии Грэм Брейди рассказал, что Брейвермен получила меньше всего голосов коллег по фракции (27), поэтому не сможет продолжить борьбу.

Больше всех голосов – 101 – набрал бывший министр финансов Риши Сунак. Замминистра торговли Пенни Мордонт получила 83 голоса, глава МИД Лиз Трасс – 64 голоса, депутат Кеми Бэйднок – 49 голосов, и глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат – 32 голоса.

Следующий раунд состоится 18 июля.

Ранее Брейди сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

