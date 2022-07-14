Захарова прокомментировала предвыборные обещания Трасс об обеспечении поражения РФ

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова оценила предвыборные обещания кандидата на должность премьер-министра Великобритании, действующей главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс об "обеспечении поражения РФ". Об этом сообщает RT.

"Подобные заявления говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях", – отметила Захарова.

Представитель министерства напомнила об осложняющейся обстановке в экономической, финансовой и социально-экономической областях в Великобритании.

При этом, уточнила Захарова, британская сторона использует антироссийскую политику, чтобы не пояснять избирателям причин принятия решений, которые коснулись жизни граждан.

Ранее Трасс пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьером Великобритании противостоять РФ и помогать Украине победить.

Она отметила, что, работая в кабмине, постоянно "принимала сложные решения". В качестве примера Трасс привела ограничительные меры в отношении России, назвав их самыми суровыми.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена в ближайшее время.

