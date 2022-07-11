Глава МИД Британии Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страны

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Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор. <...> Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения", – написала она в своей колонке для издания The Telegraph.

Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.

Ранее о намерении побороться за пост премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона заявили экс-глава МИД Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Также о намерении выдвинуть свою кандидатуру заявлял экс-министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.

7 июля Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

