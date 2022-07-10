"Глубинный бойкот": Захарова прокомментировала отъезд Трасс накануне встречи G20

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Отъезд министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20 можно считать бойкотом России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации – уехала накануне", – высказалась дипломат в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее стало известно, что традиционную церемонию фотографирования участников министерской встречи G20, которая недавно проходила на Бали, отменили.

Отмечалось, это связано с нежеланием ряда политиков принимать в ней участие из-за присутствия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и позиции ряда стран относительно российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Одним из оказался госсекретаря США Энтони Блинкен.

Позднее Лавров прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что не приглашал Блинкена фотографироваться.