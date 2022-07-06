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Политика

08:22

Захарова прокомментировала условия США для встречи Лаврова и Блинкена

политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила словами из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" на заявленные представителем госдепа Недом Прайсом условия встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers "Baby One More Time", – написала она в своем телеграм-канале.

В приведенном Захаровой отрывке из текста автор говорит, что одиночество убивает его. "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз", – говорится в следующих строчках.

Официальный представитель министерства также привела строчки из композиции "June Song", автором текста к которой она является. "Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи", – процитировала Захарова слова музыкального произведения.

Ранее в Госдепе заявили, что Москва должна дать повод для организации встречи глав дипломатии России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Представитель американского ведомства отметил, что пока, по мнению Вашингтона, подобный контакт не уместен. Он также заявил, что сейчас не самое подходящее время для встречи Лаврова и Блинкена на полях министерской встречи G20, которая состоится 7–8 июля в Индонезии.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что разговор между Блинкеном и Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Госдепе заявили, что Россия должна дать США повод для встречи Лаврова и Блинкена

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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