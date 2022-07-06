Захарова прокомментировала условия США для встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила словами из песни Бритни Спирс "Baby One More Time" на заявленные представителем госдепа Недом Прайсом условия встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers "Baby One More Time", – написала она в своем телеграм-канале.
В приведенном Захаровой отрывке из текста автор говорит, что одиночество убивает его. "Когда я не с тобой, схожу с ума, подай мне знак, сделай это еще раз", – говорится в следующих строчках.
Официальный представитель министерства также привела строчки из композиции "June Song", автором текста к которой она является. "Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи", – процитировала Захарова слова музыкального произведения.
Ранее в Госдепе заявили, что Москва должна дать повод для организации встречи глав дипломатии России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Представитель американского ведомства отметил, что пока, по мнению Вашингтона, подобный контакт не уместен. Он также заявил, что сейчас не самое подходящее время для встречи Лаврова и Блинкена на полях министерской встречи G20, которая состоится 7–8 июля в Индонезии.
До этого руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что власти Соединенных Штатов считают, что разговор между Блинкеном и Лавровым в нынешних условиях не был бы конструктивным.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Госдепе заявили, что Россия должна дать США повод для встречи Лаврова и Блинкена
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